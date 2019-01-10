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Donmak üzere olan koyunlar kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesi Bardacık köyüne koyun götürmekte olan kamyonet etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Siirt'in Şirvan ilçesi Bardacık köyüne koyun götürmekte olan kamyonet etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Siirt il özel idare ekipleri kamyonet içindeki koyunları donmaktan kurtardı.


Alınan bilgilere göre, Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kamyonet içindeki koyunlar donmak üzereyken ekipler tarafından Cevizlik köyünden Bardakcık köyüne kadar 4 kilometre olan yol iş makinesinin yardımı ile açılarak koyunlar donmaktan kurtarıldı. Donmak üzere olan yavru koyunlar kurtarılırken, hayvan sahipleri, hayvanları donmaktan kurtaran il özel idare ekiplerine teşekkür etti.

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