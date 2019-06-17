Eğitimde başarıya ödül

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğretmenlerine okul müdürü Ahmet Kılıç tarafından, elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür plakete verildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte 32 öğretmene teşekkür plaketi verildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Butur, şube müdürleri, eğitim sendikaları temsilcileri, okul aile birliği yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Kılıç, okullarının il ve ilçedeki sosyal etkinlikler ve okul başarısında öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu, öğretmenlere teşekkür etmek amacıyla bu töreni organize ettiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat ise okuldaki birlik ve beraberlikten ve okulun ilçedeki başarısından dolayı okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti. Törende bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür İsa Güneş, toplu bir plaket töreninin ilk defa Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildiğini belirterek, sosyal ve kültürel etkinliklerindeki başarılarından ve eğitim öğretimdeki başarılı çalışmalarından ötürü okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından Atatürk İlkokulu idareci, öğretmen ve okul personellerine il ve ilçe müdürleri tarafından plaketleri takdim edildi.