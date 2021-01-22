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Elektrik direğinde ölümle dans

Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı elektrikleri kesilen köylüler, direğe çıkarak teller üzerinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı elektrikleri kesilen köylüler, direğe çıkarak teller üzerinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Köylülerin yapmış olduğu tehlikeli hareket pes dedirtti.


Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı merkeze bağlı birçok köyde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin teller üzerindeki kar kütlelerinden oluştuğunu düşünen köylüler, direğe çıkarak tellerdeki karları temizlemeye çalıştı. Köylülerin yapmış olduğu tehlikeli hareket görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

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