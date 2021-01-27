Emekli olan öğretmene plaket

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, emekliye ayrılan öğretmen Enver Eviz'e, bağlı bulunduğu Eğitim Bir-Sen tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi.

Uzun yıllar ilçe merkezi ile köylerde öğretmenlik ve müdürlük yapan Enver Eviz emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılması sebebiyle Eğitim Bir-Sen ilçe temsilciliği Enver Eviz'e plaket takdim etti. Burada konuşan Eğitim Bir-Sen Kurtalan temsilcisi Hüseyin Lale, sendika olarak Enver Eviz'i emekliliğe ayrıldığı bu günde ziyaret ederek hediye verdiklerini söyledi.

Emekli öğretmen Enver Eviz ise, "Yıllarca büyük hizmetler verdik. Memlekete faydalı çok öğrencilerim yetişti. Bununla ölünceye kadar gurur duyacağım. Eğitim Bir-Sen olarak bizleri unutmamanıza çok sevindik. Bu anı unutmayacağız" dedi.