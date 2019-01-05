Engelli yüzücüler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

23 Ocak'ta Aksaray'da yapılacak olan bedensel ve işitme engelliler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine çok iyi hazırlandıklarını söyleyen bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halil Taş, şampiyonaya 5 sporcuyla katılacaklarını ve dereceyle dönmek istediklerini belirtti. Taş, “Türkiye şampiyonası müsabakalarına haftanın 6 günü antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Buradaki hedefimiz sporcularımın altın madalya alarak milli takım seçmelerine katılmalarını sağlamak. Sporcularımın engelleri ile başa çıkmasına, kendisine olan öz güven duygusunun artmasına ve kişisel gelişimine katkıda bulunması bilincini oluşturmaktır. Bunu sağladığımız sürece başarıda kendiliğinden gelir. Sporcularımın özverili çalışması beni onure ediyor. İnşallah şampiyonadan dereceyle döneriz” dedi.