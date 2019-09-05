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Engelliler haftanın 5 günü antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyorlar

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.


Önümüzdeki aylarda yapılacak olan bedensel ve işitme engelliler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlıkların devam ettiğini belirten Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halil Taş, sporcuların yoğun bir tempoyla çalışmalara devam ettiğini dile getirdi. Taş, “Türkiye şampiyonasına en iddialı bir şekilde hazırlanmaktayız. Amacımız sporcuların en iyi yerlere gelmesini sağlamaktır. Sporcularımda da o azmi başarıyı görüyorum. İnşallah Türkiye şampiyonasına katılıp Türkiye'yi uluslar arası arenada temsil etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz” dedi.

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