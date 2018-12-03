Engellilerden farkındalık yürüyüşü

Siirt GAP Gençlik Evi öncülüğünde Siirt Belediyesi ve özel eğitim kurumlarının destek verdiği "3 Aralık Dünya Engelliler Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, engelli öğrenci ve ailelerinin katılımıyla Güres Caddesinde toplanan grup, Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesine kadar yürüdü. Etkinlikte, engellilere yönelik dikkat çekici pankart açıldı. Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını aktaran Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, 3 Aralık Dünya Engellilere Günü'nde engelli bireylerle bir araya gelerek kendilerine moral vermeye çalıştıklarını aktardı. Taşkın, engelli bireylerin yaşam koşularının iyileştirilmesi gerektiğini, herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini hatırlattı.

Siirt GAP Gençlik Evi Koordinatörü İdris Tan da emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlik daha sonra SİÜ konferans salonunda engellilere yönelik müzik dinletisiyle sona erdi.