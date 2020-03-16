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Eruh'ta camiler ve kafeler dezenfekte edildi

Siirt’in Eruh ilçesinde korona virüse karşı alından tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları camiler ve kafeler dezenfekte edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde korona virüse karşı alından tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandıkları camiler ve kafeler dezenfekte edildi.


Eruh Belediyesi ekipleri tarafından korona virüse karşı başlatılan tedbirler kapsamında ilçede bulunan tüm camiler ve kafeler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cami ve kafe gibi birçok noktada püskürtmeli ve buharlı dezenfekte makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelliyor. Bu kapsamda özel bir ekip, tüm camilerde buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engellemek için temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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