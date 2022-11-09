İhlas Haber Ajansı

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Eruh'ta evin tavanındaki betonlar düştü, anne ve çocukları yara almadan kurtuldu

Siirt’tin Eruh ilçesinde gece yarısı bir evin tavanındaki betonlar düştü, anne ve iki çocuğu yara almadan kurtuldu.

Siirt'tin Eruh ilçesinde gece yarısı bir evin tavanındaki betonlar düştü, anne ve iki çocuğu yara almadan kurtuldu.


Olay, Salı günü gece 02.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesinde yaşayan Hacer Özer ve iki çocuğu uyudukları oda da gece tavandan düşen beton parçalarıyla uyandı. Anne ve çocukları can havliyle kendilerini dışarı attı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yara almadan ölümden dönen aileye Eruh Kaymakamlığının yardım çalışması başlattığı öğrenildi.

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