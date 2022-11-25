Eruh'ta park ve halı sahası olmayan çocuklar, valiye seslendi

Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe köyü çocukları, park ve halı saha yapılması için vali ve kaymakama seslendi.

Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe köyünde yaşayan çocuklar, köylerinde park ve halı saha olmadığı için boş arazideki taşları toplayıp, oyunlarını oynamaya çalışıyor. 559 nüfuslu köyde çocuklar, toprak alanda hep bir ağızdan, "Valimiz, kaymakamımız; sizden bir ricamız var. Futbol sahası, park ve top rica ediyoruz" dedi.