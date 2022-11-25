İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eruh'ta park ve halı sahası olmayan çocuklar, valiye seslendi

Siirt’in Eruh ilçesi Cintepe köyü çocukları, park ve halı saha yapılması için vali ve kaymakama seslendi.

Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe köyü çocukları, park ve halı saha yapılması için vali ve kaymakama seslendi.


Siirt'in Eruh ilçesi Cintepe köyünde yaşayan çocuklar, köylerinde park ve halı saha olmadığı için boş arazideki taşları toplayıp, oyunlarını oynamaya çalışıyor. 559 nüfuslu köyde çocuklar, toprak alanda hep bir ağızdan, "Valimiz, kaymakamımız; sizden bir ricamız var. Futbol sahası, park ve top rica ediyoruz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.