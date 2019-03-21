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Eruh'ta yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt’tin Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Siirt'tin Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.


Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25' operasyonu yapıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında Kırmızıtepe bölgesinde güvenlik güçleri, 5 kiloluk yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye patlayıcı madde imha timi ve mayın arama köpeği sevk edildi. Yapılan incelemede teneke içerisinde biri elektrik fünye bağlantılı 5 TNT patlayıcı kalıbı olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde güvenlik önlemlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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