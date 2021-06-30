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Evde mahsur kalan 85 yaşındaki kadının imdadına ekipler yetişti

Siirt’te evde yalnızken kapının kapanması sonucunda mahsur kalan hasta kadını itfaiye ekipleri kurtardıOlay, kent merkezi Çal Mahallesi 223.

Siirt'te evde yalnızken kapının kapanması sonucunda mahsur kalan hasta kadını itfaiye ekipleri kurtardı


Olay, kent merkezi Çal Mahallesi 223. Sokakta meydana geldi. Evde tek başına kaldığı sırada kapıyı içerden kilitleyen alzaymır hastası Medine Andaç (85) evde mahsur kaldı. Yakınlarının eve dönmesiyle kapıyı açamayan Andaç'ın yakınları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Andaç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Pencere demirliğini eğerek eve giren ekipler, kilitli kalan kapıyı açarak Medine Andaç'ın mahsur kaldığı yerden kurtardı.


Aile sakinleri belediye ekiplerine teşekkür etti.

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