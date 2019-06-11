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Eve giren yılanlar korkuttu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği baş gösterdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği baş gösterdi. Daha çok tarlada görülen yılanlar, evlerin içine girerek vatandaşları tedirgin etmeye başladı.


İlçedeki kırsal mahallelerde haftada iki kez yılan gördüklerini belirten vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı çok dikkatli davrandıklarını söyledi. Evlerinde daha önce hiç yılan görmediklerini kaydeden Gözpınar köyü sakinlerinden Ahmet Çekin, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Çekin, "Sıcak havalar birden bastırdı. Daha önce yılanları bağ, bahçede görüyorduk, şimdi evde görünce baya şaşırdık. Oldukça da büyük yılanlar. Bizde bu duruma alışık değiliz, yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.

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