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Evin Demirhan: "Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 50 kilogramda bronz madalya kazanan Evin Demirhan, "Önümüzdeki şampiyonada birinci olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 50 kilogramda bronz madalya kazanan Evin Demirhan, "Önümüzdeki şampiyonada birinci olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi.


Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Evin Demirhan, 13 yaşından beri güreş sporunu yaptığını ve hedeflerine tek tek ulaştığını söyledi. Demirhan, "Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerimi yenerek bronz madalya aldım. Daha çok çalışıp şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ukraynalı rakibim Oksana Livach 2-0 kaybettim, çok üzüldüm. Daha çok çalışıp inşallah önümüzdeki şampiyonadan birincilik alarak ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

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