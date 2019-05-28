Evleri yıkılma tehlikesi bulunan aileye kaymakamlık sahip çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde evleri çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalan 12 kişilik aileye kaymakamlık sahip çıktı.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ailenin durumunu öğrenir öğrenmez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı elemanlarına talimat vererek, aileye gerekli yardımların yapılması sağladı. Evlerinin yapılacağı müjdesi ailede büyük bir sevinç yaşanmasını sağladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Aydın, devletin şefkat elinin ihtiyaç sahipleri her nerede olursa olsun uzanmaya devam edeceğini söyledi. Kaymakam Aydın, devletin, sosyal devletin gereği olarak üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğini ifade etti.

Evlerinin yapılacağı müjdesini alan Tan ailesi de, "Yetkililer nihayet sesimizi duydu. Kurtalan Kaymakamımızdan, devletimizden Allah razı olsun" dedi.