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Film izler gibi evin yanışını izlediler

Siirt’te bir apartman dairesinde çıkan yangını mahalle sakinleri manzara seyreder gibi izledi.

Siirt'te bir apartman dairesinde çıkan yangını mahalle sakinleri manzara seyreder gibi izledi.


Edinilen bilgiye göre, yangın, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.


Can kaybının yaşanmadığı olayda apartmanda maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşların yangını manzara seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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