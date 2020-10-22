İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fıstık bağındaki yangında onlarca ağaç hasar gördü

Siirt’te fıstık bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Siirt'te fıstık bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında birçok fıstık ağacı hasar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezi Şeyh Süleyman Mezarlığı karşısındaki bağda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaklaşık 3 hektar alanda etkili olan yangında birçok fıstık ağacında hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.