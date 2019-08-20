Fıstık hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş beklentisi

Siirt'te fıstık hasadına sayılı günler kala bağ sahipleri ürünün az olmasından dertli. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor.

Yaşanan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle fıstık ağaçlarında oluşan dökülmeler, üretimde yarı yarıya düşüşe neden olurken, rekoltede ciddi anlamda düşüş yaşanacağını belirten bağ sahipleri, fıstığın kilosunun 70 liradan 120 liraya çıkacağını söyledi.

“Fıstık bu sene pahalıya yiyilecek”

Hasada sayılı günler kala fıstık ağaçlarında rekolte tahmini yapan bağ sahibi Seyfettin Kol, fıstığın ağaçlarda çok az olduğunu, olan ağaçlarda da çok sayıda boş çıktığını belirtti. Kol, “Fıstık hasadına sayılı günler kala fıstıklara bakmaya geldik. Fıstıklarımız bu sene çok kötü. Bu sene fıstıklar toplanmış gibi görünüyor. Bu yıl ki fıstıklar geçen senelere oranla çok az. Bazı yerlerde çok iyi bazı yerlerde de fıstık hiç yok. Şuanda bir bağ sahibi olarak bizim bağımızda gördüğünüz gibi fıstıklar toplanmış gibi gözüküyor. Bu sene ki rekoltede de çok az sayıda fıstık çıkacak. Bundan dolayı fiyatların da yüksek olacağını şuanda fıstığın kilosu 80 liradan, 120 liraya kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bir bağ sahibi olarak isterdik ki fakiri de yesin zengini de yesin herkes bu fıstığı yesin tadına baksın. Siirt fıstığının ne kadar güzel ve kaliteli olduğunu bilsin. Fıstıkları ihracat yapıyorduk, maalesef bu sene ancak kendi yöremizde satabileceğimiz kadar fıstık çıkmaktadır. Fıstıkların bu sene az oluşunun nedeni yağışlardan ve havadan kaynaklandığından dolayı fıstığımız bu sene az olacaktır” dedi.