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Fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı

Siirt’te fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı.

Siirt'te fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dalkorur köyünde fıstık toplamak için ağaca çıkan Şükriye O. (52), dengesini kaybederek yere düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şükriye O., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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