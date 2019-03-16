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Fotoğraf çekmek için yaptıkları hareket pes dedirtti

Siirt’te fotoğraf çektirmek için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıkan gençler, ölümle burun buruna geldi.

Siirt'te fotoğraf çektirmek için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıkan gençler, ölümle burun buruna geldi. Yapılan hareket vatandaşların tepkisini çekti.


Siirtli bir grup genç, merkeze 5 kilometre uzakta bulunan ve metrelerce yükseklikte olan Dikilitaş'a çıktı. Herhangi bir önlem almadan kayalıklarda oturup fotoğraf çektiren gençler, ölümle burun buruna geldi. Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan gençler tepki topladı. Vatandaşlar, gençlerin bir önlem almadan metrelerce yüksekliğe çıkıp fotoğraf çektirmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini belirterek tepki gösterdi.

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