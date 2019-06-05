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Fren yerine gaza bastı, uçuruma yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Siirt’te fren yerine gaza basan sürücü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçuruma doğru giden araçtan atlayarak kurtuldu.

Siirt'te fren yerine gaza basan sürücü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçuruma doğru giden araçtan atlayarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G.'nin (38) kullandığı araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti. H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten takla atarak düşen araç hurdaya döndü.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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