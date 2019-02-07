İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gap İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Vali Atik'i ziyaret etti

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karahocagil, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile birlikte Vali Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Karahocagil ve Açıkgöz, Vali Atik'le bir süre görüşerek, bölgede yapılan çalışmalar, yapılması düşünülen projeler ve GAP Eylem Planı hakkında bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik ise, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmeyi hedefleyen GAP İdaresi'nin, bölgede sosyal istikrara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.