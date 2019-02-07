Gap İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Vali Atik'i ziyaret etti

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karahocagil, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile birlikte Vali Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Karahocagil ve Açıkgöz, Vali Atik'le bir süre görüşerek, bölgede yapılan çalışmalar, yapılması düşünülen projeler ve GAP Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik ise, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmeyi hedefleyen GAP İdaresi'nin, bölgede sosyal istikrara önemli katkılar sunduğunu ifade etti.