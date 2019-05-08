Garzan Ovası'ndaki tarım alanları yağışlardan zarar gördü

Siirt'in Kurtalan ilçesi Garzan Ovası'ndaki buğday, arpa, mercimek tarlalarında aşırı yağışlardan dolayı verim kaybı yaşandı. Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, hasar tespiti çalışması başlattıklarını söyledi.

Garzan Ovası'nda aşırı yağışlar tarlada ürünlerin kalmasına neden oldu. Aşırı yağışlardan dolayı tarlalarda verim kaybının olduğunu belirten Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ekili alandaki ürünlerin, yağışların mevsim normallerinin üstünde olmasından dolayı su altında kaldığını ve çiftçilerin bundan zarar gördüğünü belirtti. 30 bini sulu tarım, 55 bini fıstık, 415 bin buğday ekili tarlalarda yüzde 25 ile 30 arasında zararların meydana geldiğini kaydeden Günbat, “İlçemizde 23 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Kurtalan'ın rekoltesi 100 ile 120 bin ton arasında verim elde ediyorduk Garzan bölgesinin de hububatı da çok kaliteli ürün elde ediyorduk. Ama bu yıl yağmurlardan dolayı yeteri kadar yabani otlarla mücadele yapamadığımız için kalite ve verim düşecek. Verim kaybında yüzde 20 civarında bir düşüş bekliyoruz. Yüzde 20 bile olsa biz şükredeceğiz, yağmurlardan dolayı yabani otlar yüzünden mücadele yapamadığımız için rekoltemiz düşecek Kurtalan'da” dedi.

Çiftçi endişeli

Kurtalan ilçesinde 500 dönüm arazisi olan çiftçilerden Nurettin Polat, aşırı yağışlardan dolayı ekili alanlarında büyük zarara neden olduğunu dile getirdi. Polat, “Özellikle geniş tabanda ekiyoruz. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı gerekli ilaçlama ve gübrelemeyi yapamadık. Şuanda araştırdık kayıplarımızın yüzde 25 ile 30 civarında var. Çok yağmur yağdığından dolayı ilaç randıman veremedi. Gübrede de aynı şekilde oldu. Kalitede ve verim düşüklüğü olabilir. Tarlaları gezdiğimiz de zarar kaybımız yüzde 25 ile 30 arasındadır. Bundan sonra ki dileğimiz havaların güzel geçmesi verimin biraz normale dönmesidir. Tek dileğimiz budur. Mercimekte de fazla su almasından dolayı rekolte düşüklüğü vardır. Mercimeğin kökü suya dayanaklı olmadığından dolayı düşük tabanlı araziler çok zarar görmüştür. Buğdaylarda özellikle Kurtalan ovası çok zarar gördü. Yağmurun fazla yağdı yer düşüktü su alıyordu dileğimiz Allah'tan verim vermesindendir. Tek ümidimiz biraz rekoltenin yükselmesidir, verimin olmasıdır” diye konuştu.

"Zamansız yağışlar verim kaybına neden oldu"

Kurtalan Ziraat Odası tarım danışmanı Gülşin Oduncu, zamansız yağan yağışların tarım alanında verim kaybına neden olduğunu dile getirdi. Oduncu, “Bu sene arazi kontrollerine çıktık. Arazi kontrollerinde yağışlar normal mevsim düzeyinin üstünde ve zamansız olduğu için kuru tarım alanlarında yapılan buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerde zarar sebep oldu. Hastalıklar da çıkmaya başladı fakat tarla ıslak olduğundan dolayı hastalıklarla da mücadele edemiyor çiftçilerimiz. Kültürel mücadele olarak yabancı ot mücadelesi gübreleme gibi kültürel mücadeleleri de tarlalar ıslak olduğu için çiftçilerimiz girip bu mücadeleyi gerçekleştiremediler. Bu yüzden verimde de yüzde 20 oranında bir düşüklük olabileceğini tahmin ediyoruz. Böyle olduğu için kalite de düşüklük olacaktır” şeklinde konuştu.