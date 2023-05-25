Gastronomi festivalinde Türk mutfağı ve yöresel yemekler sergilendi

Siirt'te kenttin yöresel tatlarının ve zengin mutfağının tanıtılması amacıyla bu yıl gastronomi festivalinde asırlık tariflerle Türk mutfağı yarışmasının 2.'si düzenledi.

Kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen yarışmada Siirt yöresine ait 4 ana yemek ve 3 tatlı çeşidi özellikle ev hanımlarının büyük ilgisini çekti.

Düzenlenen yarışmaya jüri olarak katılan Gastronomi Yazarı Mehmet Kudat, Şef Levent Avcı, Şef Tahir Edebalı, Ürün Geliştirme ve Konsept Danışmanı Şef Erdal Türksoy, yemeklerin tatlarına bakarak not verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle bu sene Siirt Valiliğin koordinasyonunda 2'nci kez Türk Mutfağı Haftasını gerçekleştirdiklerini belirten Siirt İl Kültür Turizm Müdürü Vekili Barış Kezer, Siirt'in yöresel tatlarının ve zengin mutfağının tanıtılması amacıyla gastronomi festivalinde asırlık tariflerle Türk mutfağı yarışması düzenlediklerini dile getirdi.

Binlerce yıllık tarihi medeniyetlere ev sahipliği yapmış Siirt gastronomisini bu sene yine bu etkinlikte vatandaşların huzuruna sunduklarını belirten Kezer, "Sabah panel ile başladık. İl dışından gelen şeflerimiz liselerdeki yiyecek içecek bölümünde okuyan öğrencilerimize gastronomi üzerine bir panel düzenledi. Etkinliğimizin ikinci bölümünde ise yemek yarışmaları düzenledik. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz etkinlikte yöresel yemek ve yöresel tatlı yarışmalarıyla vatandaşlarımızı etkinliğe dahil ettik. Yaklaşık 40 vatandaşımız hem yemek, hem tatlı yarışmasına iştirak etti. Yarışmacıların dışında da halktan yoğun bir ilgi gördük. Akşam inşallah etkinliğimizin final bölümünde icra edeceğiz. Çok renkli bir etkinlik oldu. Bu etkinliğe ön ayak olan başta Siirt valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Bu yıl Siirt'te gastronomi yarışmanın ikincisini düzenlediklerini söyleyen Gastronomi Yazarı Mehmet Kudat, yarışmada kadınların hünerlerini sergiledikleri yemeklerin her birinin bir birinden lezzetli olduğunu dile getirdi.

Siirt'te Türk mutfağını kutladıklarını kaydeden Kudat, "40'a yakın yarışmacı katıldı. Lezzetleri inanılmazdı. Yemeklerin hepsi birbirinden lezzetliydi. Yemekleri değerlendirirken inanın çok zorlandık. Çünkü bütün yemekler evde anne baba usulüyle yapıldığı için çok kıymetli bizim için. O yüzden başarılar diliyorum. İlerleyen tarihlerde inanıyorum ki Siirt, Türkiye ve Ortadoğu'nun en lezzetli mutfağına sahip olacak. Çünkü burada o temel ve cevheri gördüm. Eski bir tarih yatıyor burada 12 bin yıllık tarihi olan bir kentteyiz, Mezopotamya'dayız. Mutfağın ana kalbindeyiz. Yemekler birbirine çok yakındı. El marifetlerinde, baharatında, ununda biraz değişiklik vardı ama hepsi birbirinden başarılıydı. Jüri olarak bu değerlendirmeyi yaparken muhakkak zorlanırız. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Siirt'te ev hanımı olan ve yarışmaya perde pilav ile katılan Şükriye Tatar, perde pilav yemeğinde kendisine çok güvendiğini ve yarışmayı kazanabileceğini söyledi.

Tatar, “Gördüklerime bakacak olursan inşallah ben kazanacağım diyorum ama tabi tatlarını bilmiyorum. Perde pilav yemeğinde özellikle pilavın iyi pişirmek gerekiyor. Pilav, tam ayarında olmalı çok pişmemiş veya çok çiğ kalmayacak. Baharatları, üzümü, fıstığı, çok önemli. Bir de en önemli şey hamurudur. Hamuru çok kalın olmayacak ve sertte olmayacak. Perde pilav tenceremiz yine olmazsa olmazlarımız arasında. Kimi tepside yapıyor kimisi de bor camda yapıyor ama önemli olan tenceresinde yapılması” şeklinde konuştu.

El lezzetine kendisine güvendiği için yarışmaya katılan Seher Bakır ise, Mumbar yemeğinde iddialı olduğunu ifade etti.

Yarışmayı kazanacağını belirten Bakır, “Umarım kazanırım, hak eden kazansın diyemeyeceğim inşallah ben kazanırım. Elimin lezzetine güveniyorum. Bakalım hayırlısı ne ise o olsun. Mumbarda, herkesin püf noktası dediği bir şeyi vardır ama kuyruk yağı özellikle olmalı. İsteyen et veya kıyma koyuyor ama kuyruk yağının ayrı bir lezzeti var bir de aldığınız zaman sucuğun kendi yağı olmalı. O yağ da ayrıca bir tat veriyor yemeğe. Baharat oranı kaçırılmamalı. Baharatı kaçtı mı tadı da kaçar. Pişme oranı dengede olmalı. Çok pişerse dökülür az pişerse lastik gibi çekişiyor ısıramıyorsun. Mumbarın tam dengede pişmesi lazım. Onu da herkes tutturamıyor. İlk defa bir yarışmaya katıldım. En büyük destekçim eşim. Eşimin sayesinde katıldım. Eğer o bana destek vermeseydi. Önemli olan katılmak demeseydi ben cesaret edip te katılamazdım. İnşallah bunun devamı da gelir” ifadelerinde bulundu.