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Gazi ve şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu gazi olan Jandarma Er Agit Erdoğan ve 2018’de Kuzey Irak’ta şehit olan sözleşmeli Piyade Er Hayrettin Dindar’a verilen Devlet Övünç Madalyası ailesine takdim edildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu gazi olan Jandarma Er Agit Erdoğan ve 2018'de Kuzey Irak'ta şehit olan sözleşmeli Piyade Er Hayrettin Dindar'a verilen Devlet Övünç Madalyası ailesine takdim edildi.


Siirt Valiliğinde düzenlenen törene Vali Vekili Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, gazi Agit Erdoğan ve şehit Dindar'ın babası Akif Dindar ile şehidin kardeşleri katıldı. Vali Vekili Yıldızhan, tören sonunda şehit babası Dindar ve gazi Erdoğan'a Devlet Övünç Madalyası'nı takdim etti.

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