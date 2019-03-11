Gebe kadınlar doğuma hazırlanıyor

Siirt Devlet Hastanesinde açılan 'Gebe Okulu'nda hamile kadınlara doğuma hazırlık ve doğum destekçisi eğitimi veriliyor.

Gebe Okulunun temel hedefinin; annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de sürece katılmasını sağlamak olduğunu belirten Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sedat Yeşilbaş, gebelik okulu faaliyetini 2 aydır başlattıklarını, gebe bireylerine gebelik sürecinde nasıl hareket etmeleri gerektiği anlattıklarını belirtti. Yeşilbaş, “Buradaki amaç gebelik anne açısından aile bireyleri açısından hem de bebek sağlığı açısından zor bir süreç her ne kadar heyecanlı bir bekleyiş olsa da uzun süreci kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Gebelikte oluşabilecek problemleri önceden gebe ve babaya anlatarak bunların çözüm yollarını kavuşturmaya çalışıyoruz. Gebeliğin nasıl oluştuğu gebelikte nasıl beslenmesi gerektiğini ne kadar kilo alınması gerektiği gebelik sırasında 3 aylık dönemler için hangi egzersizlerin yapılması gerektiğini bunlar gebelerimize ve ailelerine anlatılmaktadır” dedi.

Gebelere haftanın belirli günlerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde eğitim verdiklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif İlgazi, gebelerimize verdiğimiz eğitimin doğum esnasında ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını belirtti. İlgazi, “Bizim buradaki amacımız normal doğum sürecinde hastalarımızın sonuna kadar yanında olmak ve onlara bilinçli bir şekilde en sağlıklı bebeklerine ulaştırmaktır amacımız. Eğitimler veriyoruz gebelik boyunca. Gebelik eğitimini üçe böldük. Gebelik sağlığı, gebelikteki anne sağlığı, gebelikteki beslenme, normal doğum sürecine hazırlık, emzirme eğitimi, aile planlaması hizmetleri veriyoruz. Doğum sonrası bebek bakımı yine doğum esnasındaki nefes egzersizliği ve gebe platesi hakkında eğitimler veriyoruz. Bu sayede de annelerimizi en iyi şekilde bebeklerine ulaştırıyoruz. Onlara yardımcı ve destek oluyoruz” diye konuştu.

Gebe okulunda eğitim alan Elif Karçelik adlı gebe ise, “Gebelik okulunda spor yaparak daha çok sırt ağrılarımız, bel ağrılarımız gebeliğe nasıl hazırlanacağız, nasıl doğum yapacağız, bizi neler bekliyor, normal doğumun sakıncaları, iyileri sezeryanla normal doğum arasındaki farklar bunlar tek tek öğretildi. Burayı tercih etmem eğitim acısından sağlıklı bireyler dünyaya getirmek ve sağlıklı bir doğum içindir" şeklinde konuştu.