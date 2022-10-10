Gelişme çağındaki çocukların gözlerini bekleyen tehlike: Tablet ve telefon bağımlılığı

Öğretim Üyesi Şaban Kılıç, çocukların cep telefonu ve tablet kullanmalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Tablet, telefon gibi günümüz teknolojisiyle gelen cihazların çocuklar için ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çeken Dr. Kılıç, bu cihazlara yakından bakmanın özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda göz büyümesini tetiklediğini ve göz bozukluğuna neden olduğunu dile getirdi. Dr. Kılıç, “Göz tembelliği, tıp dilinde ambliyopi deniliyor. Halk arasında göz tembelliği olarak bilinen bir durum. Genellikle çocuk yaş grubunda ortaya çıkıyor. İlk 7 yaş içerisinde tedavi edilmediği zaman çocuklarda ömür boyu kalıcı görme kaybıyla sonuçlanıyor. Tabii bize göz tembelliğiyle gelen ailelerin çoğunlukla sorduğu sorulardan birisi de çocuğumuz aşırı derecede telefon ve tablet bağımlısı, biz bunun nasıl önüne geçebiliriz diye veya bunun göze zararı var mıdır gibi sorularla karşılaşmaktayız. Ailelere önerimiz mümkün mertebe televizyonu yakından izlememeleri, çocukları kitap okurken içine girecek şekilde kitaplarını okumalarını engellemek” dedi.

"Aileler; tablet, telefon ve televizyon karşısında fazla vakit geçiren çocuklara engel olmalı"

Çocukların tablet, telefon başında mümkün mertebe çok vakit geçirmelerine engel olmak gerektiğini belirten Dr. Kılıç, "Okul için, bilgi için bilgisayara bakmak gerekebiliyor. Buna da bir süre koymak, kısıtlama koyup ve ihtiyaç dahilinde ne kadar ihtiyacı varsa o süre zarfında bilgisayar başında vakit geçirmesi sağlanabilir. Aynı zamanda telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon karşısında aşırı derecede vakit geçiren çocuklarda sık olarak göz kuruluğu da saplanmakta; bu da ilerleyen dönemlerde sıkıntıya yol açabiliyor. Bu nedenle ailelerimizin rutin olarak çocukları, her yeni doğanın mutlaka aile hekimleri tarafından zaten yönlendiriliyor. Hiçbir şey olmasa bile 3 yaşında okul öncesi dönemde mutlaka çocuklarını kontrole getirmeleri, ileride sıkıntı yaşamamaları için önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.