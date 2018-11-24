Genç çiftçiler tarım ve hayvancılığı Aydın'da öğrenecek

Siirt'ten 20 genç çiftçi, tarım ve hayvancılık konularında eğitim almak için Aydın'a gidecek.

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Siirt'in Tillo İlçe Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın'ın Söke Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Siirtli 20 genç çiftçi Aydın, Söke, Kuşadası, Didim çevresini gezerek tarım ve hayvancılık konularında eğitim alacak.

Tarımsal eğitim almaları için 20 genç çiftçiyi Aydın'a göndereceklerini belirten Tillo Kaymakamı Erkan Savar, genç çiftçilerin tarımsal alanları gezerek bitkisel ve hayvansal üretim konularında bilgilendirileceğini söyledi. Kaymakam Savar, "Genç çiftçilerimiz yeni tarım teknolojilerini öğrenme fırsatı bulacak. Bitkisel ve hayvansal konularında öğrendiklerini kendi uğraştıkları alanlarında uygulayarak üretimi sağlayacaklardır. Alacakları eğitimler sayesinde tarım ve hayvancılık alanlarında kendilerini geliştirip bağ ve bahçelerinde oluşabilecek ağaç hastalıklarına karşı nasıl mücadele edebileceklerini öğrenecekler ve buda her zaman tarım da ve hayvancılıkta üretimi sağlamış olacaktır" dedi.

Genç çiftçilerin tarım ve hayvancılığı daha profesyonel yapmalarını sağlamak amacıyla Aydın gezisinin faydalı olacağını belirten eğitim koordinatörü ziraat yüksek mühendisi Çağdaş Can Toprak da, "Çiftçiler bölgede bulunan tarımsal alet ve makine üretimi gerçekleştiren tesisleri inceleyerek yetkililer tarafından bilgilendirilecektir. Eğitimde genç çiftçiler uygulamaları yerinde görme ve merak ettikleri konular ile ilgili bilgi edinme şansı bulacaklardır" diye konuştu.