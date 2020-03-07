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Gençler spor tesisiyle buluştu

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yapılan kapalı halı saha tamamlanarak hizmete girdi.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde yapılan kapalı halı saha tamamlanarak hizmete girdi.


Kapalı halı saha projesinde sahanın üzerinin branda ile kapatılarak zeminin suni çim halı ile kaplandığını söyleyen Beğendik Belediye Başkanı Gürgin Özdemir, gençleri, vatandaşları spor tesisleriyle buluşturmanın mutluluğun yaşadıklarını söyledi. Özdemir, “Beldemizin gelişimi yolunda alt yapı yatırımları yanı sıra vatandaşlarımızın sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerde bulunabilecekleri alanları hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin belediyemizden istediği spor tesislerinden biri kapalı halı sahaydı. Birçok il ve ilçede bile bulunmayan modern bir halı saha projesini beldemize kazandırdık. Böylece beldenin yazın sıcaktan kışın soğuktan etkilenmeden her vakit spor yapılabilecek bir tesise kavuştular” dedi.

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