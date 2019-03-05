Hakim ve savcılardan öğretmenlere seminer

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, aday öğretmelerin mesleki çalışma ve kariyer eğitimi programı kapsamında hakim ve savcılar, seminer verdi.

Kurtalan İlçesin'de görev yapan aday öğretmenlerin mesleki gelişim ve kariyer konulu hizmet içi eğitim semineri, öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlçe Cumhuriyet Savcısı Gürol Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Ayşenur Merdan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat ve İlçe Koordinatörü Ahmet Kılıç'ın katıldığı seminerde Cumhuriyet Savcısı Gürol Yıldız ve Cumhuriyet Savcısı Ayşenur Merdan, savcılık mesleği ve adli konular hakkında bilgi vererek, öğretmenlik mesleğine duyulan saygı ile ilgili birer konuşma yaptı.

Mesleki gelişim ve kariyer konulu hizmet içi eğitim seminerinde öğretmenler, seminer programı sonunda hakim ve savcılık mesleği ile savcıların yaşam deneyimlerini kendileriyle paylaşmış olmalarından dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.