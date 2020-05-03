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Hasta hayvanlara ulaşmak için heyelanın kapattığı yolu yaya olarak geçtiler

Siirt’in Pervari İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanlarının hasta olduğunu belirten köylülere yardım etmek için yola çıktı.

Siirt'in Pervari İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanlarının hasta olduğunu belirten köylülere yardım etmek için yola çıktı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunu yaya olarak geçip hayvanların tedavisini gerçekleştirdi.


Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarının hasta olduğunu belirterek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Hemen yola koyulan ekipler, araçları ile Çavuşlu köyüne hareket etti. Köy yakınlarında yolun heyelan nedeniyle kapandığını gören ekipler, yolu yaya olarak geçip köye ulaşarak hasta hayvanları tedavi etti.


Köylüler, kendilerine yardım eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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