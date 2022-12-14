Havalar soğudu kelle paçaya talep arttı

Siirt'te kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinen kelle paça yemeğine talep iki kat arttı.

Siirt'te soğukların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte kelle paçaya talep arttı. Sakatatçılar siparişlere yetişemiyor. Sakatatçı Fırat Eldemir, kış ayları ile birlikte satışların arttığını belirterek, vatandaşların kelle paçaya yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Kış mevsiminde en çok tüketilenler arasında yer alan kelle paçaya rağbetin her geçen gün arttığın dile getiren Eldemir, “1950'den beri dededen ve babadan kalma mesleği yürütmekte olan bir işletmeciyiz. Şu anda kelle paçayı Siirt'te ateşte tütsülenmiş olarak yapan tek işletmeciyiz. Kelle paça doktorların önerdiği gibi kanser, eklem ağrıları, kemikler için doğal bir besin kaynağı olduğu gibi şifa kaynağıdır. Kelle paçayı herkese öneriyoruz. Çünkü kış aylarının en güzel besin kaynağı olup, kışın en fazla tüketilen üründür” dedi.

Kelle paça 40 TL'den alıcı buluyor.