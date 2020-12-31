Hediye Karavanının 11'inci durağı Siirt oldu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan 'Hediye Karavanı' tırı Siirt'te geldi.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara 'çocuk oyunla, dünya çocukla büyür' sloganıyla hediyeler götüren 'Hediye Karavanı' tırının bu seferki durağı Siirt oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen 'Hediye Karavanı' Projesi kapsamında pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Hazırlanan oyunlar, Hediye Karavanı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Siirt'te gelen Hediye Karavanı nedeni ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu ve hediye alacak olan çocuklar katıldı.

Törende konuşan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, çocukların geleceklerinin teminatı olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "2020 yılının son günü bu güzel organizasyonu yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonumuza teşekkürlerimizi ifade ediyorum. 2020 yılı bütün dünya için Türkiye için ilimiz için korona virüs salgını nedeniyle çok zor bir sene oldu. Ama Allah'a şükür bugünlere geldik. Korona virüsü dünyada en hafif atlatan ülkeler arasındayız. Siirt olarak da yine Türkiye'de bunu en hafif atlatan ve bugüne kadar gelen iller arasındayız. İnşallah 2021 yılı salgının hayatımızdan çıktığı, salgını attığımız bir yıl olur. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu bu güzel organizasyonunda çocukları sevindirdiler. Bu organizasyonu düzenleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyona teşekkür ediyorum" dedi.

"Pandemi sonrasında geleneksel oyunlarımızla çocuklarımızı buluşturmayı hedefliyoruz"

Daha sonra konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Cumhur Melikoğlu, 11'inci il olarak Siirt'te bulunduklarını söyledi. Melikoğlu, "Bizler Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak 'dünya çocukla, çocuk dünyayla büyür' ilkesi adı altında bulunduğumuz bu faaliyetlerle yaklaşık 2 yıl önce çocuk oyunları ligleri düzenleyerek Siirt'te faaliyette bulunmuştuk. Fakat oyun olayını malum pandemi sürecinden dolayı hediye karavanına çevirdik. Bizim 11'inci ilimiz Siirt, bundan sonra Batman, Mardin, Diyarbakır'da sonlandırıyoruz. İnşallah pandemi bitiminde tekrar oyun karavanımızla çıkıp sizleri ve çocuklarımızı geleneksel oyunlarımızla çocuklarımızı buluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza burada hediyelerimizi takdim edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara oyuncakları dağıtıldı.