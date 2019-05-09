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Hem okula gidiyorlar hem Kur'an öğreniyorlar

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 6, 12 ve 14 yaşlarındaki öğrenciler okullarındaki eğitimlerinin ardından Merkez Camii’ndeki kursta Kur’an-ı Kerim öğreniyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6, 12 ve 14 yaşlarındaki öğrenciler okullarındaki eğitimlerinin ardından Merkez Camii'ndeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor.


Merkez Cami imamı ve müezzini Yahya Ugar, kursa katılan öğrencilere Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in tüm Müslümanların bilmesi ve okuması gereken mukaddes bir kitap olduğunu belirten Ugar, tüm çocukların yararlanabileceği bu eğitimleri Kur'an-ı Kerim Elifbası ile eğitimlere başladıklarını kendini daha fazla geliştirmek ve hatasız okumak isteyenler için de tecvitli ders verdiklerini söyledi.


Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelen öğrencilerden Aliimran Toktanış, okuldaki eğitimlerinin ardından camiye gelip Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini ifade etti.


Öğrencilerden Akif Tuna ise, okuldan sonra Kur'an-ı Kerim öğrenmek için camiye geldiğini zamanını güzel geçirdiğini kaydetti.

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