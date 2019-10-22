Her ay 30 hayvan, ameliyat edilerek sağlığına kavuşuyor

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi'nde ayda 30 ameliyat yapıldığı belirtildi. Yapılan ameliyatlarda sağlığına kavuşan hayvanlar doğal ortamlarına bırakılıyor.

Siirt'te hayvan hastalıkları, teşhis ve tedavisinde üniversitesinin önemli bir rol oynadığını belirten Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Murat Erman, hayvan hastanesinin ayda ortalama 30 ameliyat gerçekleştiğini, hayvanların sağlık koşullarıyla ilgili iyileştirici tedaviler gerçekleştirildiğini dile getirdi. Rektör Erman, "Üniversitemiz Veteriner Fakültesi tarafından özellikle sokak hayvanlarına karşı pet hayvanları olarak nitelendirebileceğimiz kedi ve köpeklere karşı teşhis ve tedavi amaçlı bir Hayvan Hastanesi oluşturuldu. Bu hayvanlara yönelik hizmetler verilmektedir. Özellikle bu çerçevede yaklaşan kış mevsimi de dikkate alınarak öğrencilerimiz tarafından barınakları oluşturulması ve bu hayvanlara yemlerini ve sularının fakültemiz tarafından verilmesi gerçekleştirilmektedir” dedi.

"Çevre illerden de hasta geliyor"

İl ve ilçeler olduğu gibi çevre illerden de yaralı hayvanların Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildiğini belirten Siirt Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Barış Akgül, gelen hayvanların sağlıklarına kavuşturulması için tüm tedavileri burada yaptıklarını söyledi. Akgül, "2 buçuk sene önce kurulan Hayvan Hastanesi şuan Siirt ilinde ve çevre ilçe hatta Batman, Van, Bitlis, Tatvan gibi yerlerden de hasta kabul eden bir merkez haline gelmiştir. Şuana kadar kısa süre içerisinde 2 bin 600'e yakın hasta burada tedavi edilmiştir. Aynı zamanda bölge de bir yenilik olarak hospitalize ünitesini birimimize katmış bulunmaktayız. Uzaktan getirilen hastalar da yine tedavisini burada üstlenip iyileştirdikten sonra tekrar hasta sahiplerine teslim etmekteyiz. Aynı zamanda Siirt'te bulunan yaralı, sahipsiz hastalara da burada tedavi hizmeti vermekteyiz” diye konuştu.