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HÜDAPAR İlçe Başkanı korona virüsten hayatını kaybetti

Siirt’te korona virüs tedavisi gören HÜDAPAR İlçe Başkanı vefat ettiHür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te korona virüs tedavisi gören HÜDAPAR İlçe Başkanı vefat etti


Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 teşhisi konulmasının ardından Siirt Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Işıktaş'ın durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen Işıktaş hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Işıktaş'ın cenazesi Şeyhül Devha Mezarlığı'na defnedildi.

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