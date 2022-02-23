İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Siirt'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'in Kurtalan ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi Belediye girişinde Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk ve kurum müdürleri karşıladı. Makama geçen Bakan Yardımcısı İnce, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnce, esnaf ziyaretini tamamladıktan sonra Baykan ilçesine hareket etti.