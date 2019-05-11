İftarda yiyebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar

Siirt'te Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez yiyeceği olan çiğ köfte için lokanta ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Atatürk Bulvarı Seydan Pasajı'nda açtıkları 20 metrekarelik iş yerinde, Siirtliler'e iftarlık çiğ köfte yoğurarak siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten Adnan Tren, yaklaşık 32 yıldan beri çiğ köftecilik yaptığını, Ramazan ayı ile birlikte Siirtlilere iftarlık çiğ köfte yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Günde 200 ile 250 kilogram arasında çiğ köfte yoğurduklarını ve zaman zaman da bu miktarın yetmediğini söyleyen Tren, satışlardan oldukça memnun olduğunu belirterek, “1987'den beri bu işi yapıyoruz. Çiğ köftemiz kaliteli olduğundan dolayı tercih ediyorlar. Allah razı olsun. Temiz olduğu için, makine olmadığı için elle yapıyoruz. O yüzden daha fazla tercih ediliyor. Fiyatlarda fahiş bir fiyat yok. Fiyatlar 7,5, 10, 15 TL ne kadar istiyorlarsa o kadar veriyoruz. 5 TL'den aşağıda veriyoruz” dedi.

İftarda çiğ köfte yemek için saatlerce kuyrukta beklediğini belirten Metin İspir adlı müşteri, “Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Memleketimizde özellikle iftar sofralarında olmazsa olmazlarından çiğ köftenin olması çok önemli. Yarım saatten beri burada bekliyorum özellikle bu çiğ köftenin tadına bakmak için hem lezzet olarak, fiyat olarak temizlik açısından çok iyi" diye konuştu.

Başka bir müşteri ise "Memnunuz temizlikten her şeyden memnunuz. Devamlı buradan alıyorum. Lezzetini beğeniyorum. Yarım saattir kuyrukta bekliyorum” dedi.