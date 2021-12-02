İğbeys Keek için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Siirt'in kuru ekmeği (İğbeys Keek) yıllardan beri yöre halkı tarafından kullanılan, özel bir yapım usulü bulunan, yöre ile özdeşleşen, uzun yıllardır bilinen ve ilin kültürel birikimi ile günümüze ulaşan, yöre insanının beslenmesinde önemli bir yeri olan ekmek çeşidi. Gelecek nesillere miras olarak bırakılması, markalaşma ve daha çok kitleye ulaşmasını sağlamak amacı ile Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret belgesi için başvuru yapıldı.

İğbeys Keek, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Tayfi Üzümü'nden sonra coğrafi işaret başvurusu yapılan 2. ürün oldu.