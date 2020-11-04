Ilısu Barajı altında kalan ağaçlar Kurtalan'da hayat bulacak

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalan ağaçlar sökülerek Siirt'in Kurtalan ilçesindeki parklara dikilmeye başlandı.

Kurtalan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başur Çayında sular altında kalan 25 yıllık ağaçları, Batman'dan getirilen özel bir araç ile söktü. Büyük bir özenle yerinden alınan ağaçlar, Kurtalan'daki parklarda değerlendirildi. Şu ana kadar 50 dolayında ağacın taşındığı yeni alana toplamda 100 ağacın dikilmesi planlanıyor.