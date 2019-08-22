İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşattan düşen işçi ağır yaralandı

Siirt’te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Siirt'te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesi Ekinyolu köyünde meydana geldi. İnşaatta çalışan 54 yaşındaki Mehmet Solgun dengesini kaybederek 10 metre yüksekten sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solgun, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.