İnternetten aldığı motor yağı sahte çıkınca, aracında 50 bin TL'lik zarar oluştu

Durmaz, aldığı motor yağının sahte çıkmasıyla aracında 50 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kaldı.

Motor yağının sahte çıkması üzerine araç motorunun yatak sarmasıyla 50 bin TL'lik bir masrafla karşı karşıya kaldığını söyleyen Durmaz, internet sitelerinden bir şey alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Durmaz, “Arabamın yağ değişimi bakımı geldiğinde internetten tanınmış iyi bir markanın yağından sipariş ettim. Yağ geldi. Serviste değiştirirken yağın sahte olduğunu anladılar. Fakat yağı koymuşlardı. Nereden anladıklarını sordum. Etiket aynı, bidon aynı, emniyet bandı üzerinde bir kod olacaktı o yok dediler. Sonra yağı değiştirdim, sahte olmayan bir yağ koydum. Diğer yağı boşalttık ama yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kalmıştı. Aracım bir süre sonra yatak sardı, 150-200 TL bir farkla aldığım sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekici ile Ankara'ya gönderdik. Aracın motorunun yatak sardığını söylediler, bu da bana 50 bin TL'ye mal oldu” dedi.

"İnternete güvenim kalmadı"

Durmaz, “Bütün sürücü arkadaşlara uyarımdır, çok dikkatli olsunlar. Benim internet sitelerine güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda” diye konuştu.

"Ucuz malzeme kullanmak size pahalıya patlayabilir"

Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilinen yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Özyeşil, “Hocamız 200 TL'lik bir paradan kaçayım derken 50 bin TL'lik bir masrafla karşıya kalmış oldu. Herkesin güvendiği bir yedek parçacısı olmalı. Tüm malzemesini o yedek parçacıdan alacak ve bir sorun olursa da muhatap bulacak gidip ben bu yağı sizden aldım sahte çıktı veya bir problem oldu diyebilecek yedek parçacıdan alacaksınız. Yedek parçalarınızı bilindik yerlerden ve faturalı ürünlere hem kendinizi hem de ülkenizi koruyorsunuz. Kesinlikle aldığınız her ürünün faturasını talep edin. Faturasız hiçbir ürün almayın” şeklinde konuştu.