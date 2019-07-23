İstanbul'dan Siirt'te 400 kitap gönderildi

İstanbul'da faaliyetlerine devam eden Zeka ve Strateji Derneği'nden yeni hizmete açılan Siirt Devlet Hastanesi kütüphanesine 400 kitap bağışı yapıldı.

Kitapların teslim alınması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Siirt Devlet Hastanesi Müdürü Alper Işık, emeği geçenlere teşekkür etti. Hastanenin geniş bir kitleye hizmet verdiğini belirten Işık, "Devlet hastanesi günde hasta ve refakatçi olmak üzere 7 ile 8 bin kişiye hizmet veriyor. Bunların yanı sıra personelimiz ve stajyer öğrencilerimiz de bulunuyor. Bu kadar geniş bir kitleye hizmet verecek bir kütüphanenin olmamasını bir eksiklik olarak gördük. Hastanemizin üçüncü katında uygun bir alanı kütüphane olarak dizayn ettik. Şu anda 2 bin civarında kitabımız bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. İstanbul'da faaliyet gösteren ve başkanlığını hemşerimiz Veysel Danış'ın yaptığı Zeka ve Strateji Derneğinden 400 kitap bağışı yapıldı. Hastanemiz adına kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Kitap okumanın önemine değinen Işık, diğer hayırseverlerin kitap bağışlarını beklediklerini dile getirdi.