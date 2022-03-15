İhlas Haber Ajansı

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İstihbarat tespit etti, terör örgütüne üye olma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Siirt’te silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt'te silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.


Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün başarılı çalışmaları terör örgütünün belini büktü. Çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.E.Ç. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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