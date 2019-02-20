İzmirli ev kadınları Siirt'te anasınıfı kurdu

İzmir'de yaşayan ve ev hanımı olan 8 kadın, Siirt'te yardım eli uzattı. İzmirli ev kadınları, Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde anasınıfı kurdu.

Siirt'te il ve ilçelerde hastanelere çocuk oyun alanı, sınıflara kütüphane, dar gelirli ailelere yardım yapmaları ile bilinen İzmirli ev hanımları bu kez Baykan'a yardım götürdü. 'Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız' grubu adı altında birleşen İzmirli 8 ev hanımı, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde anasınıfı kurdu.

Baykan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle Atabağı beldesinde anasınıfı kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mine Kapı, "Daha önceki temaslarımızda Atabağı beldesinde bir anasınıfına ihtiyaç duyulduğunu hissettik. İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Altun'un desteği ile bir anasınıfı kurduk. Boyasından içindeki malzemeye kadar, tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Anasınıfına ‘Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız minik eller' adını verdik" dedi.