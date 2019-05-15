Jandarma düzenledi, engelliler unutulmaz bir gün yaşadı

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, engelli öğrenciler doya doya eğlendi.

Siirt İlk Hayat Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 62 öğrenci, geldikleri İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde jandarma görevlilerince karşılandı. Jandarmanın düzenlediği etkinlikte eğitimli köpeklerin gösterisini izleyen öğrenciler, daha sonra jandarma ekiplerince sergilenen araç ve cihazların yakından gördü.

Engelli öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, “Bu sene jandarma teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz çocuklarımızla, vatandaşımızla, sevdiklerimizle aynı zamanda bu hafta Engelliler Haftası olması münasebetiyle bizde bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızı hem Jandarmamızı tanıttık. Ama unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Onları anlamalıyız. Onların ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü düzenlemeleri her türlü kolaylıkları sağlamalıyız” dedi.

Engelli öğrencilerin bu etkinlikte bir araya gelerek sevinçlerine ortak olduklarını belirten öğrenci velilerinden Sevgi Suran, etkinlikte öğrencilerin çeşitli gösteriler izleyerek mutlu olduklarını dile getirdi. Suran, “İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu Engelliler Haftası etkinliğine katıldık. Çokta memnun kaldık. Kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu bu etkinlik için teşekkür eden Kevser Oktav, engeliler için unutulmaz bir etkinlik olduğunu belirtti. Oktav "Çocuklar çok eğlendi. Bizde onlarla beraber çok eğlendik. Etkinlik çok güzeldi. Çocuklarla çok ilgilendi askerlerimiz çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İlk Hayat Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İzzet Özdemer ise, “Engelliler Haftası sebebiyle İl Jandarma Komutanlığı'nın hazırladığı etkinliğe davet edildik. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Çocuklar ve bizler çok memnun kaldık. Kendilerinin hazırladığı etkinlik süperdi gerçekten ilk defa böyle bir etkinlik gördük" dedi.

Etkinlik sonrası engellilere çeşitli hediyeler verildi.