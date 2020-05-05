Jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını çekerek evlerinde teslim etti

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelindeki kırsal mahalle ve köylerde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etmeyi sürdürdü. Maaşını teslim alan vatandaşlar jandarma personeline teşekkür etti.

Jandarma ekipleri, ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını da tedarik etti.