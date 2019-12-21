Jandarma en uzun gecede, en uzun n?bette huzuru sa?l?yor

Siirt ter?r ?rg?t? PKK/KCK'ya kar?? ger?ekle?tirdikleri ba?ar?l? operasyonlarla b?lgede huzur ve g?veni sa?layan g?venlik g??leri, y?l?n en uzun gecesi olan 21 Aral?k'ta da elleri tetikte kentin d?rt bir yan?nda vatan n?beti tutuyor.

Siirt'te g?venli?in sa?lanmas?, halk?n huzur i?inde ya?am?n? s?rd?rmesi ve kamu d?zeninin korunmas? amac?yla PKK'l? ter?ristlere y?nelik operasyonlar?n? ba?ar?yla s?rd?ren ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri, kentin d?rt bir yan?nda y?l?n en uzun gecesi olan 21 Aral?k'ta da g?rev yaparak huzur ortam?n? sa?lamaya devam ediyor.

Siirt ?l Jandarma Komutanl??? ekipleri, kent merkezi, k?rsal alanlar ve binlerce metre y?ksekteki ?s b?lgelerinde sabit noktalarda tuttuklar? n?betin yan? s?ra kritik b?lgelerde devriye gezerek ter?ristlere, ka?ak??lara ve su? ?rg?tlerine ge?it vermiyor. Her ko?ula uygun k?yafet ve te?hizatlar?yla a??r k?? ?artlar?nda da ter?r ?rg?t?ne darbe indiren g?venlik g??leri, operasyonlar?n? s?rd?r?yor. Jandarma y?l?n en uzun gecesinde de halk?n huzuru i?in g?revine devam ediyor.