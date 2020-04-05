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Jandarma ev ev gezdi, köylüler ekiplere teşekkür etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince köylerdeki vatandaşlara evlerinde teslim edildi.


Siirt'in köy ve beldelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin maaş ve sosyal yardım ödemeleri, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince evlerinde yapılıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık destek ödemelerini ve maaşlarını evlerinde teslim eden ekipler, ayrıca ihtiyacı olanlara yiyecek, temizlik ve ilaç yardımında bulunuyor. Köy sakinleri, maaşlarını ve sosyal yardımları evlerine kadar getiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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