İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Atik'i ziyaret etti

Bölgedeki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Siirt’e gelen, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Bölgedeki birlikleri ziyaret ve denetlemek amacıyla Siirt'e gelen, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.


Valiliğe gelişinde Vali Atik tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Atik'in makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Atik ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Orgeneral Çetin'e ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Valilik ziyaretinde, Ak Parti Milletvekili Osman Ören, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan ve Erkan Savar da katıldı.


Valilik ziyaretini tamamlayan Orgeneral Çetin, daha sonra Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.